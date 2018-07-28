В Николаеве из окна пятого этажа выпал шестилетний мальчик – он находится в больнице в тяжелом состоянии

В Николаеве вечером в четверг, 26 июля, из окна пятого этажа дома №11 на улице Курортной выпал шестилетний мальчик.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Заводском отделе полиции.

Пока его мама занималась делами по хозяйству, мальчик оперся на антимоскитную сетку, она не выдержала и ребенок упал. Его госпитализировали, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» местный житель, мальчик пробыл около суток в коме, ему удалили селезенку, существенно повреждены легкие и позвоночник. Также сообщается, что мать пострадавшего ребенка воспитывает трех детей.

Напомним, что в патрульной полиции рассказали, как уберечь ребенка от падения из окна.