В Запорожье столкнулись два автомобиля «Ford» – два человека погибли, пятеро госпитализированы

В Запорожье, в пятницу вечером, 27 июля в результате ДТП два человека погибли, еще пять были травмированы.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Так, женщина-водитель автомобиля «Ford Fiesta» на улице Прибрежная автомагистраль, выполняя маневр разворота, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем «Ford Sierra», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии погибли два человека – женщина-водитель и пассажир автомобиля «Ford Fiesta». С травмами в больницу доставлены 35-летний водитель автомобиля «Ford Sierra» и его четверо пассажиров. Все мужчины в возрасте от 21 до 58 лет.

Поданному факту открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движение ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киевской области на 74 км трассы Киев - Харьков произошла смертельная авария с участием автомобиля Ford и грузовика DAF, двое погибших.