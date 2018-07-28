В Харьковской области две маленькие девочки утонули в самодельном бассейне

Фото: иллюстрация из интернета В Харьковской области в пятницу, 27 июля, в самодельном бассейне утонули две маленькие девочки.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Выяснилось, что 30-летний мужчина гулял с дочерьми во дворе дома. Он на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом, а когда вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии. Медики прибывшей бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть детей.

Отмечается, что семья погибших характеризуется положительно и на учете полиции не состоит. По данному факту следователи открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Бердянске женщина пыталась спасти своих внуков, которые перевернулись на матрасе, и утонула. А в Николаеве из окна пятого этажа выпал шестилетний мальчик.