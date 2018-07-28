На Житомирщине обвалилась часть пятиэтажного общежития техникума

В селе Новая Чертория Житомирской области на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума в субботу, 28 июля, обрушилось часть пятиэтажного здания общежития.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Обрушение произошло около 6:00, никто не пострадал. В результате обрушения разрушились 25 жилых комнат, общей площадью около 250 квадратных метров. В общем дом на три подъезда, на 225 жилых комнат.

С утра на месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Напомним, что ранее в городе Новый Буг на Николаевщине обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1.