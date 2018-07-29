На Львовщине поезд сбил 10-летнего мальчика на мотоцикле

Фото: иллюстрация из интернета Во Львовской области в субботу, 28 июля, пассажирский поезд сбил мотоцикл, за рулём которого находился 10-летний мальчик.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Выяснилось, что в 11:10 на железнодорожном переезде в селе Старое Село, Пустомытовского района столкнулись кроссовый мотоцикл под управлением 10-летнего львовянина и пассажирского поезда сообщением «Киев - Ивано-Франковск». По словам машиниста, парень ехал в шлеме и на звуковые сигналы не реагировал.

Мальчика госпитализировали в одну из больниц Львова. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине машинисты на поезде сбили женщину, спрятали ее труп и сбросили в другом месте. Позднее выяснилось, что бригада из двух машинистов, которые сбили насмерть женщину, погрузила ее тело в пакеты и сбросила с тепловоза на обратном пути в Николаев