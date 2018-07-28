После грозы часть домов Корабельного района Николаева остались без света

В субботу, 28 июля, после грозы из-за непогоды отключилось электричество в части домов Корабельного района города Николаева.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили на горячей линии департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Так, по словам дежурного оператора, отключение электроэнергии произошло из-за грозы.

- Сработала аварийная защита и часть оборудования выгорела. Бригады «Николаевобленерго» работают над устранением неполадок. Работы много, но обещают до конца суток восстановить подачу электричества, - сообщили в департаменте ЖКХ.

Более точной информации о том, какие именно улицы остались без света, оператор не назвала. По информации работника контакт-центра департамента ЖКХ, на данный момент времени диспетчеры облэнерго координируют бригады ремонтников.

Дозвониться на «горячую линию» «Николаевобленерго» не удалось - она «занята».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что некоторые районы Николаева подтопило после сильного ливня