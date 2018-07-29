Последствия дождя: в Корабельном районе Николаева подтопило торговый центр

После дождя, в субботу, 28 июля, затопило торговый центр «Depo’t» в Корабельном районе Николаева.

Об этом сообщает интернет-издание «Корабелов.инфо».

По словам жителей района, в «ЭКО-маркете» (улица Океановская, 41) протекала крыша, а в ТЦ «Depo’t» (проспект Корабелов, 14) и вовсе случился потоп: потоки воды неслись по полу, а в некоторых местах даже стали обваливаться потолки.

Напомним, что в Николаеве вечером 28 июля сильный ливень опять привел к тому, что некоторые районы города подтопило. Читатели «Преступности.НЕТ» сообщили о том, что снова затопило улицы в Лесках. Есть существенные проблемы в Корабельном районе, и на ЮТЗ. Отмечается, что в Корабельном районе потоки воды после сильного дождя вымыли пляж «Чайка». На прилегающей территории появился небольшой «водопад» из потока воды и грязи.

Добавим, что 28 июля во время ливня укладывали асфальт на улице Комкова.