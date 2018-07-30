В Индии автобус вылетел с горной дороги, погибло 32 человека

В субботу, 28 июля, в Индии автобус упал пропасть, в результате этого погибли 32 человека.

Об этом сообщает 3NHK.

В полиции отмечают, что в автобусе находилось 33 человека, все они были работниками местного университета и ехали на пикник.

«Автобус вылетел с горной дороги в пропасть в Индии. Погибли 32 человека, еще один пассажир серьезно травмирован», - говорится в сообщении.

Так, автобус упал в 150-метровую пропасть в западном штате Махараштра. На горной дороге не было ограждения, на момент инцидента она была мокрой и была плохая видимость.

Ранее сообщалось, что в субботу, 19 мая, в индийском штате Гуджарат в результате ДТП погибло 19 человек и еще семь травмированы.