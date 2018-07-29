В Николаевской области из-за неосторожного курения загорелся дом, хозяин погиб

В субботу, 28 июля, в селе Сухой Еланец Новоодесского района по причине неосторожного курения загорелся жилой дом, в результате которого погиб хозяин.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

На место происшествия выехало 21 отделение Государственной пожарно-спасательной части. Отмечается, что во время ликвидации пожара, в одной из комнат обнаружили 59-летнего хозяина дома без признаков жизни.

Так, в 15:52 возгорание локализировали, а в 16:00 ликвидировали. По предварительным данным, причиной послужила неосторожность во время курения в помещении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за окурка возник пожар в квартире – спасатели успели вывести из задымленного жилья женщину. Также ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за неосторожного курения горела квартира, а ее 40-летний хозяин позже скончался в больнице.