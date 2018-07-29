На Львовщине пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку – журналисты винят местного депутата

В субботу, 28 июля, в селе Новый витков Радеховского района произошла смертельная авария с участием Fiat Scudo, рейсового автобуса и велосипедистки.

По сообщению департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, за рулем Fiat был житель города Сокаль 1975 года рождения. Отмечается, что водитель совершил столкновение с автобусом, после чего наехал на велосипедистку, которая двигалась по обочине.

Как сообщает Zaхid.net, погибшей оказалась местная жительница 1946 года рождения. Водители транспорта и пассажиры автобуса травм не получили.

Журналистка Виктория Балицкая в Facebook утверждает, что автомобилем управлял депутат Сокальской городского совета Василий Петрушка.

фото с группы "ГО "Варта"" на Facebook

— В крови депутата было 1,5 промилле. Он является депутатом Сокальського горсовета от «Воли» и работает в Центральной районной больнице Сокаля (если верить данным из его декларации и информации в Интернете). (...) Предварительно виновник аварии господин Петрушка. Детали позже. Будем надеяться, что не уйдет ... Хотя, у меня информация, что его госпитализировали и врачи пытаются там что-то мутить! - пишет журналистка.

Напомним, в Николаеве суд наказал условным сроком в два года водителя, который сбил насмерть пожилую женщину на пешеходном переходе.