В Ровенской области в результате ДТП погибла женщина, ее детей госпитализировали

В субботу, 28 июля, возле поселка Мизоч в Ровенской области, автомобиль «Skoda Octavia» возле поселка Мизоч в Ровенской области сбил женщину с двумя детьми, которые шли по обочине. В результате аварии женщина погибла.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

«По предварительной информации, 23-летний водитель «Skoda Octavia» на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми», - идется в сообщении.

От полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла. Детей госпитализировали, угрозы их жизни нет.

По данному факту в полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водителя легковушки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По предварительной информации мужчина был трезв. Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что Запорожье, в пятницу вечером, 27 июля в результате ДТП два человека погибли, еще пять были травмированы.