«Как она прошла техосмотр?» – николаевец пожаловался на «маршрутку», у которой на ходу из выхлопной трубы шел черный дым

Житель Николаева возмутился маршрутным такси, у которого на ходу их выхлопной трубы шел черный дым.

Об этом николаевец Кирилл Драгомир написал на странице «Маршрутки Николаева. Громадський транспорт» на Facebook.

Местный житель поинтересовался, как маршрутка прошла технический осмотр и кто виноват в таком выхлопе?

— Хотелось бы узнать, как такая маршрутка (если с таким выхлопом прошла утренний техосмотр. По мнению причастных к лоббированию подорожания проезда, в таком выхлопе виновны пассажиры? Они «угробили» двигатель? Стоимость проезда уже почти как месяц увеличена. Неужели за этот месяц не нашлось средств разобраться с таким выхлопом? Или это спецнорма Евро-5 для маршруток? – написал Кирилл Драгомир.

Ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные совместно с представителями Укртрансбезопасности проверяют маршрутные такси – проводят комплекс мероприятий с условным названием «Перевозчик».