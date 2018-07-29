В Индонезии мощное землетрясение унесло жизни по меньше мере 10 человек

На острове Ломбок и в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 40 получили ранения.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на власти страны.

Отмечается также, что по сообщению Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине семи километров. После первого сотрясения было зафиксировано еще около 40 подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова - города Матарам.

Больше всего пострадавших на востоке острова Ломбок, где землетрясение длилось 10 секунд - там погибли по меньшей мере восемь человек. Большинство смертельных случаев и травм вызваны падением бетонных плит.

Напомним, землетрясение мощностью в 5,9 баллов произошло на западе Ирана через несколько часов после двух толчков на юге страны.