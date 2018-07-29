«700 пассажиров ночевали в аэропорту», – в Мюнхене отменили часть рейсов из-за женщины, которая прошла в зону безопасности

В воскресенье, 29 июля, в аэропорту Мюнхена отменили более 330 рейсов по причине того, что в зону безопасности бесконтрольно проникла женщина. Из-за этого более 700 пассажиров ночевали в помещениях аэропорта.

Об сообщает DW со ссылкой на данные информагентства dpa.

Отмечается, что в субботу, 28 июля, полиция получила информацию о том, что в зону безопасности второго терминала прошла женщина, предварительно не пройдя контроль. В результате этого терминал закрыли и отменили около 200 субботних рейсов.

По данным федеральной полиции, указанную женщину нашли и идентифицировали. В частности, в аэропорту Львова сообщили об отмене рейса из Мюнхена из-за нестандартной ситуации.

Ранее сообщалось, что Ирландская авиакомпания Ryanair отменила 600 рейсов из-за угрозы забастовки бортпроводников в Бельгии, Португалии и Испании.