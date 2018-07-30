В Чили во время марша в поддержку абортов неизвестные напали на троих участниц

В Сантьяго неизвестные в масках напали с ножом на трех участниц марша в поддержки бесплатных и легальных абортов.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что одна из участниц марша получила ножевое ранение в живот, а еще две - в ноги.

«Протест начался празднично, но мы почувствовали, как настроение изменилось, когда мы узнали, что группа экстремистов выставила баррикады и разбросала по земле внутренности животных», - сказала член Чилийской организации против насилия в отношении женщин Антония Орельяна.

Добавим, небольшая радикальная группа, известная как движение «Социальный патриотизм», взяла на себя ответственность за контр-протест, но при этом отрицает причастность к нападению на участниц.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 26 мая, в Республике Ирландия прошел референдум за отмену запрета на аборты. Подавляющее большинство населения проголосовало за разрешение на аборты.