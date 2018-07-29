В России, на военно-морском параде катер врезался в опору моста

В ходе главного военно-морского парада, который посвящен дню ВМФ РФ, десантный катер типа «Серна» врезался в опору моста в Санкт-Петербурге.

Момент аварии показали во время трансляции на телеканала «RT», сообщает Inforesist.

На кадрах видно, как десантный катер с экипажем влетает в Благовещенский мост в Санкт-Петербурге. От удара экипаж судна на мгновение потерял равновесие. После столкновения катер выровнял курс и продолжил движение.

В свою очередь российское информационное агенство «ТАСС», ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа Минобороны России, сообщает, что «военные опровергли данные СМИ об инциденте с катером во время парада».

Напомним, в оккупированном Севастополе во время Дня военно-морского флота России в Севастопольской бухте был выполнен неудачный запуск ракеты.