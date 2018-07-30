Скончалась игуменья, которая предотвратила покушение на Патриарха Филарета

На 91 году жизни скончалась игуменья Варвара, которая в мае текущего года предотвратила покушение на Предстоятеля УПЦ КП Патриарха Филарета.

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

«29 июля 2018 г. утром после продолжительной тяжелой болезни на 91-м году жизни упокоилась игуменья Варвара (в миру – Вера Сергеевна Боронина), в прошлом – насельница Кременецкого и Корецкого монастырей, эконом Украинского экзархата и Киевской Патриархии. Просим всех возносить молитвы за упокой ее души», — написал владыка Евстратий.

Напомним, заштатный епископ УПЦ Киевского патриархата Севастьян (в миру Возняк Михаил Ярославович) готовил покушение на Патриарха УПЦ КП Филарета. Тогда экономка патриархии услышала шаги в коридоре и вышла из кухни. Епископ брызнул в нее из баллончика и вместе с сыном покинул резиденцию.

Игуменья Варвара (в миру Вера Сергеевна Боронина) родилась 30 ноября 1927 года в Пензе (Россия), в верующей семье Сергея и Марии, по национальности – россиянка.

В годы второй Мировой войны работала на фабрике. С молодости проявляла любовь к храму и богослужению, за что подвергалась притеснениям со стороны атеистической власти. В 1950-х годах как паломница посещала украинские монастыри, в том числе Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, женские монастыри, утвердившись в намерении стать монахиней.

В 1957 г. была принята послушницей в Богоявленский женский монастырь города Кременец Тернопольской области. Впоследствии благодаря трудолюбию и хорошим организационным способностям была назначена помощницей игуменьи монастыря.

После принудительного закрытия обители советской властью в 1959 г. вместе с другими сестрами перешла к Свято-Троицкий Корецкий женский монастырь Ривненской области, где также была помощницей игуменьи, а потом выполняла другие послушания. На праздник 40 Севастийских мучеников в 1972 г. пострижена в малую схиму (мантию) с наречением имени Варвара в честь святой великомученицы.

В 1981 году по распоряжению митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Экзарха Украины (ныне – Патриарх Киевский и всей Руси-Украины), монахиня Варвара была назначена экономом митрополичьей резиденции в Киеве. С того времени более 35 лет матушка Варвара отвечала за хозяйство резиденции, кухню и организацию питания, чистоту территории и помещений, хранение и распространение церковной литературы, которая издавалась Митрополией и Патриархией.

За многолетнее служение и неутомимые труды монахиня Варвара была возведена Патриархом Филаретом в сан игуменьи, награждена наперсным крестом с украшениями. Также ее работа была отмечена церковными орденами святой великомученицы Варвары и святой равноапостольной княгини Ольги, государственным орденом княгини Ольги.

В течение последних лет из-за плохого состояния здоровья отошла от активной работы, была прикована болезнью к постели, однако регулярно принимала Святые Тайны, возлагая все упование на Бога, служению Которому посвятила свою жизнь.

Похоронят игуменью Варвару 30 июля на монашеском кладбище возле Свято-Николаевского храма в селе Мощун Киево-Святошинского района Киевщины.