В Киеве пьяный водитель разбил семь автомобилей и уснул в автомобиле полиции

В воскресенье, 29 июля, пьяный водитель «Honda Accord» устроил масштабное ДТП у торгово-развлекательного центра «Dream Town» в Киеве.

Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла на Оболонском проспекте, 5 около 22:20. По словам полицейских, водитель «Honda Accord» на еврономерах двигался по Оболонскому проспекту в сторону станции метро «Оболонь» и протаранил припаркованный у обочины автомобиль «Skoda Octavia». От удара «Honda» отбросило в едущий по соседней полосе «Volkswagen Passat», после чего обе машины влетели на парковку ТРЦ «Dream Town». Там они столкнулись с четырьмя припаркованными автомобилями.

Водитель «Honda» был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия, однако свидетели аварии задержали его до приезда полиции. Мужчина прошел тест на драгер, который показал 2,92 промилле.

Всего в аварии повреждения получили семь машин: «Honda Accord», «Skoda Octavia», «Volkswagen Passat» и, стоявшие на парковке, «Peugeot 605», «Ford Focus», «Chevrolet Aveo» и «Skoda Octavia». В результате аварии никто из людей не пострадал.

Пока полицейские оформляли ДТП пьяный водитель «Honda» уснул в их автомобиле. У мужчины при себе не было водительского удостоверения. Когда его разбудили, он рассказал, что ДТП случилось из-за того, что он уходил от столкновения с детьми, которые перебегали дорогу. Однако очевидцы сообщили, что в момент аварии поблизости никаких детей не было. На месте работали два экипажа патрульной полиции и скорая помощь.

Напомним, ранее в Киеве на пешеходном переходе внедорожник насмерть сбил 10-летнюю девочку, водитель пытался скрыться.