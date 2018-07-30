Антирекорд дня: На Николаевщине за сутки утонули 4 человек, еще одного ищут второй день

В Николаевской области в воскресенье, 29 июля, на водоемах утонуло 5 человек, а в течение недели – 7.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Спасатели подчеркнули, что за сутки 29 июля зарегистрировали рекордное количество чрезвычайных происшествий на воде на Николаевщине.

Первый случай зарегистрировали в селе Лупарево Витовского района. По информации очевидцев, мужчина 1951 года рождения во время рыбалки выпал из лодки в акватории Бугского лимана и утонул. Тело погибшего извлекли из воды спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Позже спасателям от медиков поступила информация о том, что в акватории реки Южный Буг в Вознесенске, во время купания пропала женщина 1979 года рождения. Тело погибшей обнаружили на берегу друзья. Подразделения ГУ ГСЧС не привлекались.

А в Николаеве на территории кооператива «Речник» в акватории Бугского лимана во время купания утонул мужчина 1949 года рождения. На расстоянии 20 метров от берега тело погибшего обнаружили сотрудники 5-го взвода Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС.

В Арбузинском районе на местном пруду «Новый» в селе Марьяновк, во время купания погиб парень 2004 года рождения. Как выяснилось, он вместе с девушкой купались и внезапно начали тонуть. Рыбаки, которые находились рядом, успели спасти девушку, а парень пошел на дно. Спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части, при обследовании акватории водоема, на расстоянии 6 метров от берега обнаружили тело погибшего.

Последняя трагедия произошла в Домановском районе. Во время купания на речке Чечеклия в селе Мостовое пропал без вести человек 1991 года рождения. На месте второй день подряд сотрудники ГСЧС проводят поисковые работы.

По четырем фактам гибели людей на водных объектах Николаевской области Главным управлением ГСЧС Украины в Николаевской области подготовлено и направлено заявления о совершении преступления в Главное управление национальной полиции для возбуждения уголовного дела.

Напомним, с начала года на водоемах страны погибло 704 человека, из которых 70 детей. Этот показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами.