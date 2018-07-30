В Полтаве машина инкассаторов на скорости врезалась в полицейский автомобиль и перевернулась

Автомобиль «Renault Dokker», принадлежащий Национальной полиции, столкнулся с инкассаторским авто «Ford Transit» в понедельник, 30 июля, в Полтаве на перекрестке улиц Бирюзова и Юрченко.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Так, в результате столкновения Ford перевернулся на бок. При этом с помощью камер видеонаблюдения было установлено, что виновником ДТП является именно водитель инкассаторского авто, так как он допустил нарушение ПДД.

«Удалось установить обстоятельства ДТП с участием полицейского автомобиля и инкассаторского микроавтобуса с помощью видеофиксации. В частности, установлено, что водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии», - говорится в сообщении.

На данный момент о состоянии пострадавших не сообщается.

Напомним, на Николаевщине «Volkswagen» протаранил инкассаторский автомобиль – один человек погиб.