В Вознесенске «УАЗ» врезался в дерево – пострадали водитель и двое детей

В городе Вознесенске на Николаевщине утром 29 июля на улице Ткачука в ДТП попал автомобиль «УАЗ».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Водитель «УАЗа», 46-летний местный житель не справился с управлением, в результате чего врезался в дерево. В результате аварии получили травмы водитель и двое его пассажиров – дети возрастом 9 и 14 лет. Мужчина госпитализирован, а дети находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева столкнулись «Volkswagen» и «Skoda».