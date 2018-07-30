На Николаевщине из-за ямы на разбитой трассе Н-14 микроавтобус попал в ДТП

В Новоодесском районе Николаевской области в ночь на 30 июля возле села Бугское попал в ДТП частный микроавтобус «Merсedes Sprinter».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 1:20 спасателям сообщили, что на автодороге Н-14 «Александровка – Кропивницкий – Николаев» микроавтобус попал в большую выбоину, в результате чего произошло повреждение конструктивных элементов автомобиля. В транспортном средстве находилось 9 человек – 5 взрослых и 4 детей, в том числе младенец. Во время происшествия никто не пострадал.

Сотрудники ГСЧС на спецавтомобиле доставили людей в комнату ожидания Новоодесской центральной районной больницы.

Напомним, что ранее в Вознесенске «УАЗ» врезался в дерево.