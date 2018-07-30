На Николаевщине пиротехники уничтожили очередной снаряд – на этот раз современный

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В Николаеве, в Центральном районе обнаружили современный артиллерийский снаряд.

 Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаеве.

 

Об опасной находке спасателям сообщили сотрудники правоохранительных органов. Группа спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожили снаряд калибром 30 миллиметров путем контролируемого подрыва.

 Напомним, в Николаеве спасатели уничтожили десять боеприпасов времен прошлых войн путем контролируемого подрыва.

Юлия Акимова

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