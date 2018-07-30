На Николаевщине пиротехники уничтожили очередной снаряд – на этот раз современный

В Николаеве, в Центральном районе обнаружили современный артиллерийский снаряд.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаеве.

Об опасной находке спасателям сообщили сотрудники правоохранительных органов. Группа спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожили снаряд калибром 30 миллиметров путем контролируемого подрыва.

Напомним, в Николаеве спасатели уничтожили десять боеприпасов времен прошлых войн путем контролируемого подрыва.