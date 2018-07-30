В центре Николаева под припаркованным кроссовером провалился асфальт

В Николаеве, в районе пересечения улиц Спасская и Декабристов 30 июля под припаркованным кроссовером «Lexus» провалился асфальт.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Владелица автомобиля оставила его и пошла по своим делам, а когда пришла, что обнаружила, что под одним из колес провалился асфальт.

На место происшествия вызвали полицию, чтобы она зафиксировала случившееся и были основания компенсировать ущерб за счет страховки.

Напомним, что ранее в Николаеве под самосвалом провалилась земля и он угодил в яму.