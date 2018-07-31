В Первомайске фура не справилась с управлением и врезалась в дом, погиб пешеход

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Во вторник, утром 31 июля, в Первомайске на повороте перед мостами напротив АЗС «ОККО» перевернулся грузовик «Renault» и въехал в дом, в результате аварии погиб пешеход. 

Об этом интернет-издание «Мой город».

Так, фура двигалась по улице Киевской с направления Николаева в сторону Киева. На повороте  ее по неизвестным причинам занесло, машина перевернулась и влетела в дом. Отмечается, что оторвало кабину, а фуру засыпало стройматериалами, которые она перевозила.

По предварительной информации, водитель фуры выжил и погиб один пешеход. На данный момент продолжают разбирать завалы, точное количество пострадавших неизвестно. 

Ранее сообщалось, что в Вознесенске 29 июля в ДТП попал автомобиль «УАЗ», пострадали водитель и двое детей.  

Олена Мельниченко

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