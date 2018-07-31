В Первомайске фура не справилась с управлением и врезалась в дом, погиб пешеход

Во вторник, утром 31 июля, в Первомайске на повороте перед мостами напротив АЗС «ОККО» перевернулся грузовик «Renault» и въехал в дом, в результате аварии погиб пешеход.

Об этом интернет-издание «Мой город».

Так, фура двигалась по улице Киевской с направления Николаева в сторону Киева. На повороте ее по неизвестным причинам занесло, машина перевернулась и влетела в дом. Отмечается, что оторвало кабину, а фуру засыпало стройматериалами, которые она перевозила.

По предварительной информации, водитель фуры выжил и погиб один пешеход. На данный момент продолжают разбирать завалы, точное количество пострадавших неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске 29 июля в ДТП попал автомобиль «УАЗ», пострадали водитель и двое детей.