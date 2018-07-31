На Николаевщине фельдшер заявил, что его принудительно увольняют за спасение жизней в нерабочее время, главврач говорит, что мужчина лжет

В Николаевской области, в селе Лоцкино (Баштанский район) фельдшер, работающий в пункте скорой помощи, заявил, что его заставляют уволиться за нарушение режима работы, хотя в это время он помогал людям, которые нуждались в медицинской помощи.

Об этом фельдшер Владимир Доминив рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По его словам, он оказывал помощь людям в нерабочее время амбулатории. В первый раз к нему обратился мужчина – он привез своего брата, который попал в ДТП. У пострадавшего были тяжелые травмы и Владимир, как сам утверждает, оказал ему первую медицинскую помощь. За это его заставили писать объяснительную.

— Я написал объяснения по поводу этого ДТП главному врачу, но действий ноль. Даже никто не разобрался, не позвонили. Человек просто умер бы от болевого шока, там и перелом ребер был, и в брюшной полости травма была, и перелом бедра. В критическом состоянии человек практически находился. Но вместо благодарности я получил выговор от старшего фельдшера, что я такой плохой, что мое место в дурдоме и мат-перемат, - рассказал Владимир Доминив.

Еще раз фельдшер помог человеку, пока находился в отпуске. Знакомый Владимира попросил помочь своему племяннику, которого укусила пчела и у пострадавшего возникла аллергическая реакция.

— Я открыл скорую, они купили лекарства, я оказал помощь в приемной комнате для больных, человеку легче стало, он ушел. Это было время нерабочего дня. Терапевт один, ждать надо, а у человека уже задышка пошла, укус пчелы, сами понимаете, аллергическая реакция, человек может умереть за считанные минуты. Старший фельдшер узнала, когда я был на пункте и капал, она во время отпуска, не имея права, написала на меня выговор, из-за этого главный врач сказал приехать и написать заявление на расчет и объяснения по поводу этого, - рассказал врач.

После этого, как утверждает Владимир, руководство пункта потребовало от него расписаться в заявлении об увольнении до второго августа. В свою очередь, главный врач Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Самойлов рассказал, что у этого фельдшера были неоднократные случаи нарушения рабочего режима, когда Владимир Доминив открывал пункт амбулатории.

— У него остался ключ от пункта, где находятся медикаменты, аппаратура и все остальное, и он в свое свободное время был неоднократно предупрежден, что он может выполнять эти действия вне лечебного учреждения в виду того, что это, во-первых юридически невозможно, ответственность кто-то должен нести, второе – там есть материально ответственное лицо, которое отвечает за это все. При чем это злоупотребление было много раз, он может это дома сделать, в частном порядке. Кроме того, там работает семейная амбулатория, куда может человек в нерабочее время от скорой обратиться, где ему окажут помощь. В этом нет никакой нужды, искать «профессора Володю», он преувеличивает немного свои возможности. Он занимается тем, чем ему хочется. И таким образом он борется с создавшейся ситуацией, когда ему в течение уже нескольких лет говорят о его нарушениях режима работы, - рассказал Андрей Самойлов.

Главврач отметил, что из-за поведения Владимира на пункте создалась «неблагоприятная обстановка», из-за чего один из работников хочет уволиться. Что же касается случаев спасения людей, Андрей Самойлов заявил, что ничего об этом не знает – они не были нигде отмечены.

— Мы не знаем об этих случаях. Может это не домыслы, но, вы поймите, каждый из нас - медработников, в случае чего окажет помощь. Тем более, что в сельско-населенной местности такие случаи могут быть, поскольку ограничена медицинская среда. Конечно же, вне своего рабочего времени кто-то может оказать... Ну как, оказать, это, например, вызвать скорую помощь, рядом работает Баштанский пункт, который может забрать его, в это время он может оказать помощь на улице или где-то, но водить капать туда алкоголиков, - это немного разные вещи, - отметил Самойлов.

Главврач предполагает, что фельдшер может брать деньги за оказание своих услуг. Самойлов также утверждает, что не раз говорил с Владимиром относительно его поведения, однако фельдшер не исправлялся. Обращения по факту ДТП в пункт также не было, а если Владимир Доминив продолжит это рассказывать, главврач отметил, что подаст на него в суд.

— Мы таких людей держали бы и уважали. А так у меня нет ни одного обращения по факту ДТП. (...) Он может рассказать все, что угодно, а я вынужден оправдываться в несуществующем факте. Он забредет очень далеко, потому что мы подадим на него в суд, пусть приведет нам этого участника ДТП и дальше будет нам рассказывать, кого он там лечит и тому подобное. Все встанет на свои места и эта борьба за место работы. Он просто не хочет делать так, как нужно. Хочу – пью, не выхожу на работу, хочу выхожу, - добавил Андрей Самойлов.

Кроме того, главврач отметил, что никто не заставляет Владимира подписывать заявление об увольнении.

Напомним, в Николаевской ОГА обещали проверить работу госпиталя ветеранов войны, где из-за конфликтов с главврачом увольняются работники.