В Николаеве работники водоканала откопали противотанковую мину

В Николаеве 30 июля работники КП «Николаевводоканал» нашли противотанковую мину ТМ-57.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Мину нашли во время проведения земельных работ на открытой территории по улице Леси Украинки в Корабельном районе. На следующий день мину уничтожила группа пиротехнических работ путем контролируемого подрыва.

Отметим, что мину ТМ-57 разработали в 1956 году, так что ее нельзя назвать «эхом войны».

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец во время прогулки нашел артиллерийский снаряд.