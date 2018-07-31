В Вознесенске горела «Kia Sportage», а в Арбузинском районе – ехавший по полю микроавтобус

В Николаевской области спасатели дважды ликвидировали пожары автомобилей.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Днем 30 июля спасателям сообщили о пожаре микроавтобуса «Ford Transit», который двигался по грунтовой дороге в пределах Кавунивского сельского совета Арбузинского района. Огонь с сухой травы и мусора перекинулся на автомобиль, микроавтобус практически полностью уничтожен.

В ночь на 31 июля случился пожар автомобиля «Kia Sportage» на улице Киевской в Вознесенске. Пожар ликвидировали на незначительной площади, его причина устанавливается. На месте обоих происшествий для выяснения обстоятельств работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что ранее на Николаевщине в результате ДТП сгорела «Волга».