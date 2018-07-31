Николаевец дал порулить машиной своему 13-летнему внуку и тот сбил 6-летнего мальчика

В Николаеве 31 июля 13-летний подросток за рулем автомобиля сбил 6-летнего велосипедиста.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Происшествие случилось около 18:25 во дворе жилого дома №170/2 по улице 3-я Слободская.

«59-летний мужчина передал управление автомобилем «Opel» своему 13-летнему внуку, чтобы научить его управлять машиной. Во время движения подросток сбил мальчика, который в этот момент сидел на обочине дороги. Малолетнего с травмами госпитализировали в медицинское учреждение», - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что николаевский водитель, который чуть не сбил пешеходов на Адмиральской, ранее врезался в машину и сбежал.