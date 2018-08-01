В Херсоне националисты, требуя расследовать нападения на активистов, забросали здание прокуратуры дымовыми шашками

Помещения прокуратуры Херсонской области забросали дымовыми шашками в поддержку пострадавшей работницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Забросано дымовыми шашками помещение прокуратуры Херсонской области. В знак «поддержки» пострадавшей активистки Екатерины Гандзюк. Что хотели? Увидеть на рабочем месте прокурора, который надзирает за расследованием нападения на Гандзюк», - написала она.

Сарган отметила, что «прокурор не сидит в теплом кабинете, а работает совместно со следственной группой».

«Уже составлен фоторобот, разосланы ориентировки, рассматриваются все возможные версии нападения. Напомню, что в следственную группу входят представители полиции, прокуратуры и службы безопасности области», - отметила пресс-секретарь.

Как она отметила, на месте с активистами пообщался прокурор области Тригубенко и изложил ход расследования.

«И еще - в деле Гандзюк НЕТ прокурора Е. Красножона, имя которого упоминается всеми и безосновательно в данном случае. Обращаясь к активистам, просим не мешать работать низовым работникам», - отметила Сарган.

Местное издание «0552» сообщает, что люди в масках перепрыгнули через турникеты и зашли в здание в поисках прокурора. Представители «Нацкорпуса» применили дымовые шашки, после этого коридоры прокуратуры заполнились дымом, а активисты «пошли искать прокуроров по кабинетам».

Журналистка Елена Скирдан предположила, что из-за происходящего в здании прокуратуры могут «списать тонны материалов дел». Неизвестно, есть ли в здании пожар, однако на месте работают сотрудники ГСЧС. Также выяснилось, что в числе участников акции были депутаты горсовета Евгений Матковский и Александр Ложичев.

Как известно, 31 июля, в Херсоне утром неизвестный облил неустановленным веществомуправляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Екатерину Гандзюк. Позже Гандзюк прокомментировала нападение.