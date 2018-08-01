В Мексике разбился самолет с сотней пассажиров на борту – чудом никто не погиб

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В мексиканском штате Дуранго разбился самолет Embraer 190, на борту которого находилось 97 пассажиров и четверо членов экипажа. Удивительно, но в результате крушения никто не погиб.

Об этом сообщает издание El Periodico.

Авиакатастрофа произошла, когда самолет авиакомпании Aeromexico, выполнявший рейс в Мехико, совершал взлет. После отрыва от взлетно-посадочной полосы лайнер неожиданно потерял скорость из-за сильного ветра и упал на землю.

Губернатор штата Дуранго Хосе Аиспуро Торрес сообщил, что благодаря тому, что самолет приземлился горизонтально, никто не погиб. Пассажирам и экипажу лайнера удалось выбраться до начала возгорания.

В результате происшествия пострадали 85 человек. Двое человек находится в критическом состоянии, одни из них пилот, который получил серьезные ожоги.

Напомним, в результате крушения авиалайнера на Кубе погибло 110 человек, среди которых 20 священников и 5 детей.

Роман Свиридов

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