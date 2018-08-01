Жители Первомайска перекрыли дорогу с требованием отремонтировать трассу

В Первомайске несколько десятков жителей перекрыли дорогу в связи с тем, что их не устраивает качество трассы на Кривое Озеро.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Протест длится уже несколько часов, из-за чего на дороге, ведущей в Кривое Озеро, образовалась пробка. Местные жители требуют отремонтировать дорогу.

В свою очередь, водители автомобилей, оказавшихся в пробке, требуют у митингующих освободить дорогу. В связи с этим время от времени возникают конфликты.

По словам очевидцев, один из конфликтов едва не привел к тому, что протестующие чуть не перевернули автомобиль.

Напомним, еще в 2016 году в Новом Буге Николаевской области местные жители и фермеры перекрыли трассу Н-11 «Николаев-Днепропетровск» с требованиями отремонтировать трассу.