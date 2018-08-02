На Николаевщине УТБ зафиксировали четыре случая перегрузки фур – на нарушителей составили акты

Сотрудники управления Укртрансбезопасности в Николаевской области зафиксировали четыре случая перегрузки большегрузов и один случай превышения габаритных ограничений. По факту нарушения были составлены акты.

Об этом сообщают в пресс-службе Укртрансбезопасности.

Перегрузы были зафиксированы на трассе Г-24 «Благовещенское-Николаев». Сообщается, что 1 августа на габаритно-весовом контроле взвесили 454 большегруза. Из них четыре превысили допустимую нагрузку. В общем инспекторы составили 9 актов за нарушение Закона Украины «Об автомобильном транспорте».

Напомним, 29 июля в Николаевской области прошли проверки междугородних и пригородных автобусов.