В Николаеве пьяный водитель на «Жигулях» протаранил BMW Х5

В Николаеве ВАЗ, с пьяным водителем за рулем, протаранил BMW Х5.

Об этом сообщает издание "Новости Н".

Как пишет издание, происшествие произошло вечером, 1 августа, на проспекте Центральном.

"BMW двигался по проспекту Центральному со стороны Херсонского кольца в направлении ул. Садовой. Перед перекрестком с улицей Маршала Василевского водитель остановился на красный сигнал светофора. В этот момент сзади в остановившийся BMW на высокой скорости врезался двигавшийся следом ВАЗ-2109", - говорится в сообщении.

В результате ДТП был травмирован водители ВАЗа, который ударился головой о лобовое стекло. Медицинская помощь ему была оказана на месте, а вот от предложенной госпитализации он отказался.

При проверке на алкотестере «Драггер», у водителя «девятки» было зафиксировано 1,76 промилле алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.