В Одессе пьяная сотрудница полиции спровоцировала ДТП и устроила «стриптиз» перед врачами

В Одессе полицейскую задержали в нетрезвом состоянии за рулем после спровоцированного ею ДТП. При освидетельствовании девушка обнажалась перед врачами.

Об этом сообщает свидетель событий Дмитрий Кравчук на своей странице в Facebook.

Уточняется, что инцидент произошел на 1-й станции Люстдорфской дороги. Автомобиль полицейской въехал в припаркованную машину. При этом никто не пострадал.

Сообщается, что алкотестер показал у полицейской 2.23 промилле. В свою очередь в ее моче было обнаружено 3.46 промилле.

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