В Николаеве столкнулись грузовик и автомобиль патрульной полиции

Утром в четверг, 2 августа, в Николаеве на улице Космонавтов столкнулись грузовой автомобиль и служебный автомобиль патрульной полиции «Toyota Prius».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили читатели.

Оба автомобиля двигались по улице Космонавтов со стороны улицы Китобоев в сторону Херсонского шоссе.

Как рассказали в комментарии изданию в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, при перестроении направо водитель грузового автомобиля, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение со служебным автомобилем полииции. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции. В результате столкновения транспортных средств оба автомобиля получили незначительные механические повреждения.

Напомним, что ранее в Николаеве автомобиль патрульной полиции врезался в столб, пытаясь остановить нарушителя ПДД.