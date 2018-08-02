В Николаеве пьяный водитель «Renault» въехал в грузовик – у легковушки вспыхнул моторный отсек

В Николаеве около полуночи, 2 августа, пьяный водитель «Renault» на улице Одесское шоссе столкнулся с впереди движущемся грузовиком – от повреждений легковушка загорелась.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

«Водитель автомобиля «Renault», двигаясь в сторону выезда из города, возле автозаправки «WOG» также не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Dong», в результате ДТП произошло возгорание моторного отсека легковушки. К счастью никто не пострадал, пожар оперативно потушили спасатели. Водитель автомобиля «Renault» имел явные признаки алкогольного опьянения, показы алкотеста «Драгер» - 1,82 промилле, – говорится в сообщении.

На водителя «Renault» патрульные составили админматериалы по статье 124 КУоАП («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств») и по части 1 статьи 130 КУоАП («Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного опьянения»). Транспортные средства были эвакуированы на арест-площадку.

Напомним, в Николаеве пьяный водитель на «Жигулях» протаранил «BMW Х5».

