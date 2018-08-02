В Коблево на набережной горит несколько киосков: предполагают, что их подожгли

В четверг, 2 августа, на набережной Коблево горит сразу несколько киосков.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы происшествия.

До прибытия спасателей, работники магазина и отдыхающие принялись сами тушить возгорание. По словам очевидца происшествия, хозяева торговых точек предполагают, что возгорание сразу нескольких магазинов - это не совпадение, а целенаправленный поджог.

Вместе с тем, по информации «Преступности.НЕТ», предположительно возгорание произошло в кафе из-за взрыва газового баллона. После этого огонь перекинулся на киоски. В результате происшествия пострадала женщина.

По информации главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям, очаг возгорания находится на границе двух областей – Одесской и Николаевской. При этом, возникли трудности с тушением пожара.

- Возникли трудности – нет водоисточника и узкие проезды. Кроме того, пожарная часть находится на расстоянии 3-х км от пожара, - добавили в ГУ ГСЧС.

Ранее сообщалось о том, что спасатели посетовали на заблокированные проезды в курортном Коблево, так как сложно быстро добраться до места происшествия