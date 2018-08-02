«УТБ с неизвестными людьми»: фермер назвал беспределом и наездом работу ГВК на Николаевщине, на которых дежурят «активисты»

Фермер Виталий Тарабрин, который высыпал зерно из своих грузовиков неподалеку от ГВК, назвал действия УТБ, активистов и руководителя САД «беспределом и наездом» на предприятие. В «Укртрансбезопасности» считают иначе, что перевозчики грузов пытаются избежать наказания.

Об этом он заявил журналистам недалеко от пункта габаритно-весового контроля, где 2 августа произошел конфликт, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– По маршруту движения машины остановили «Укртрансбезопасноть» с какими-то неизвестными людьми – на футболках написано «Евросила», все в «мастях». Водители предоставили их документы, товаро-транспортные накладные и водительские удостоверения, техпаспорта на машины. Они говорят, что товаро-транспортные накладные не подлинные, фиктивные, выписанные на коленах и сказали, что водители должны двигаться на весовой комплекс. Весового комплекса на дороге не было. Какой весовой комплекс, где он – маршрут не был указан. Водители не сделали это, позвонили директору и вызвали меня сюда. Приехав сюда, все активисты прыгали-скакали, угрожали там… Говорят: «мы хотим чтоб дороги были». Мы им говорим: «мы дороги не ломаем, мы – добросовестные налогоплательщики. Мы все платим согласно действующему законодательству, у нас все нормально». Мы перевозим сове зерно. Внутреннее перемещение из хозяйства на хозяйство, – сказал Виталий Тарабрин.

Как сказал Тарабрин, он вынужденно открыл борта кузовов и прицепов, чтобы «машины не двигались и зерно не было похищено».

– Подходит какой-то парень в синей футболке, говорит: «Сейчас мы будем это зерно собирать. Я забираю это зерно. Это мое зерно». Кто ты такой? Какое твое зерно? Какое ты имеешь право? Я его вырастил своими руками на полях, которые мне дали пайщики. Ни какого отношения к зерну у этого парня нету. Потом он все-таки сказали, что это Максименко, начальник автодорог или кто (и.о. начальника Службы автодорог Николаевщины Андрей Максименко, ­– ПН). И вот этот Максименко сейчас пригоняет трактора и будет грузить наше зерно, которое мы выращивали. Я считаю, что это реальный беспредел. Неизвестные люди останавливают машины. Да, написано «Укртрансбезопасность». Сейчас на любо машине можно написать, взять пару активистов, выкинуть машину и забрать тонны зерна. В каждой машине едет буквально, по пять тысяч тонна, и вот 20 тонн – посчитайте. Цифры очень большие и можно украсть это зерно. Я считаю, что это беспредел и наезд на наше предприятие, – уверяет фермер.

При этом водители грузовиков также говорили, что представители организации «Автоевросила» якобы требовали от них по 500 гривен за беспрепятственный проезд фур с грузом.

Начальник управления «Укратрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк в свою очередь говорил, что у водителей не было изначально товарно-транспортных накладных, а их подвезли позже и они заполнены рукописью, хотя, по словам Гринюка, они «в основном печатаются на компьютерах».

– Мы предложили взвесится – они отказались, ­– сказал Гринюк.

Напомним, что сотрудники Укртрансбезопасности Николаевской области отчитались о проверках фур, сообщив, что несколько грузовиков сломались перед самим прохождением габаритно-весового контроля, заблокировав дальнейшую работу.