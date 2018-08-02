В помещении бывшего мусоропровода николаевской многоэтажки обнаружили труп мужчины

Фото: Новости Н В четверг, 2 августа, в Николаеве около подъезда многоэтажного жилого дома обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около 14:00 в Заводский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от местных жителей о том, что в помещении бывшего мусоропровода одного из подъездов дома на улице Лазурной они обнаружили тело неизвестного мужчины.

На месте происшествия эксперт, осмотрев труп, не выявил признаков насильственной смерти и сделал предварительный вывод, что человек умер несколько часов назад.

Сейчас следователями начато уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного Кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях.

Правоохранители устанавливают личность умершего мужчины и причины его смерти.

Напомним, что ночью 1 августа в Ингульском районе Николаева побили женщину, которая от полученных травм умерла на месте происшествия.