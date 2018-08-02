В Харькове в вузе вспыхнул крупный пожар – огнем охвачены чердак, перекрытия и крыша здания

В четверг, 2 августа на улице Университетской в центре Харькова вспыхнул пожар в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Сигнал о сильном задымлении на чердачных помещениях академии спасатели получили в 15:07. К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГСЧС в количестве пяти отделений на автоцистернах, одно отделение на автолестнице и одно отделение на аварийно-спасательном автомобиле

Огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши здания. Кроме того, огонь по пустотам внутренних конструкций распространялся на помещения второго этажа. Общая площадь пожара составляет около 1300 квадратных метров.

Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. В общем к месту пожара были направлены подразделения ГСЧС в количестве 13-и отделений на автоцистернах, четыре автолестницы, два аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника. На пожаре работают около 96 человек личного состава ГСЧС.

В 18:00 пожар локализовали. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Напомним, что ночью 29 марта произошел пожар в одной из комнат общежития Хмельницкого торгово-экономического колледжа.