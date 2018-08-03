Жители общежития в Корабельном районе из-за отключения света снова перекрыли проспект Богоявленский

Сегодня, 2 августа, жителям общежития по пр.Богоявленскому, 340/1 в Корабельном районе города Николаева снова отключили свет. После этого, они перекрыли движение в районе районной больницы.

Об этом сообщает издание «Корабелов.Инфо».

Как сказано в сообщении, свет был отключен без предупреждения, на фоне договоренности, что жители продолжают пока перечислять деньги за электроэнергию на счет «Николаевоблэнерго».

Жильцы, которые исправно платят за услугу, но которые остались без света вместе со всеми остальными жильцами дома, находящегося на балансе КП «Гуртожиток», снова перекрыли проспект Богоявленский (в районе его пересечения с проспектом Корабелов, а также пересечения с улицей Океановской, возле больницы).

— Мы платим, платим… Может, не все еще оплатили, но нам с прошлого раза дали неделю сроку, а сегодня Красножон приходил, была договоренность, что не отключат пока, что завтра еще у нас день есть, но нам без предупреждения сегодня вечером свет отключили. В доме все плиты — электрические. Люди не могут ни ужин себе приготовить, ни к завтрашнему рабочему дню подготовиться… Мы просто в отчаянии уже! Из власти к нам никто сейчас не приезжает, только полиция здесь дежурит на проспекте, — рассказали нам протестующие жители.

Напомним, ранее жильцы данного общежития уже перекрывали дорогу из-за отключения света.