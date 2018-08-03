«Пошло в ход всё, включая детские ведерца»: в сети появилось видео, как отдыхающие до приезда спасателей тушили пожар в Коблево

В сети появились видео и фото, как отдыхающие до приезда пожарных локализовали возгорание в Коблево в четверг, 2 августа.

Об этом сообщает «Кoblevo.news».

Как известно, на набережной Коблево горело сразу несколько торговых павильонов. По словам очевидца происшествия, хозяева торговых точек предполагают, что возгорание сразу нескольких магазинов - это не совпадение, а целенаправленный поджог.

Очевидцами происшествия стали сотни людей, отдыхающих у моря в то время, как произошло возгорание в одной из хозпостроек возле общественного туалета на пляже «молдавских баз». Огонь быстро перекинулся на соседние строения, и единственный на курорте бесплатный общественный туалет сгорел дотла.

Вследствие пожара пострадал один человек. Женщину, оказавшуюся в эпицентре ЧП, быстро перенесли в находящийся рядом ресторан «Бора-Бора», где сотрудники заведения и ее близкие, как смогли, оказали ей первую помощь. После приезда медиков, пострадавшая была доставлена в Николаевский ожоговый центр, откуда нам стало известно, что женщина находится в стабильном состоянии, её жизни опасность не угрожает.

Практически сразу после того, как вспыхнул огонь, отдыхающие бросились растаскивать все легковоспламеняющиеся деревянные предметы, находящиеся рядом, навесы, пляжные зонты и лежаки, чтобы огонь не перекинулся на соседние б/о «Волна-прим», пляжный клуб-ресторан «Бора-Бора» и магазины. Благодаря быстрой и слаженной работе туристов удалось локализовать пожар до приезда пожарных.

Когда на место прибыли два отделения местной пожарной охраны «Коблево» и дежурный караул 8 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, огонь был ограничен по периметру горящего туалета.

«Первыми пошли в ход ведра с водой и все доступные емкости, включая детские ведерца, мусорные баки и бутыли из-под бутилированной воды. Все как один принялись тушить постройки. Быстро отреагировали официанты, бармены, и технический персонал соседнего «Бора-Бора» и использовали огнетушители, благо, что были обучены, тем самым не давая распространиться панике. Когда заряд во всех огнетушителях закончился, ребята принялись помогать туристам гасить огонь морской водой. Стоит отдельно сказать о том, что никого не пришлось специально организовывать – взрослые и подростки выстроились в две цепочки от моря к пожарищу, став непрерывным конвейером емкостей с водой», – пишет издание.

Из ресторана «Бора-Бора», вопреки быстро распространившейся в Интернете информации о том, что это горит он, сотрудники притащили помпу, и добрая дюжина крепких парней кинулась устанавливать ее в море, разворачивать и подключать неповоротливый шланг, таскать его по команде новоявленного пожарника – мужчины лет 45. С приездом пожарников ситуация значительно улучшилась, и огонь вскорости был потушен. Официально подтверждено – погибших нет.

Стоит отметить, что помощь людей в борьбе с огнем не прекратилась даже тогда, когда подоспели пожарные и приступили к своему делу. Отмечается, что помощников (если не считать детей и стариков) было больше, чем зевак. По официальной информации на этот момент пока установлены: полное уничтожение общественного туалета и очаг возгорания – хозпостройка рядом с туалетом, причиной пожара по предварительной информации явилось неосторожное обращение с огнем.