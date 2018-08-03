На Тернопольщине мужчины похитили чужого коня, запрягли его в телегу и поехали грабить магазин

Фото: иллюстрация из интернета В селе Витковцы Збаражского района Тернопольской области злоумышленники похитили у мужчины коня, запрягли его в телегу и попытались обокрасть магазин.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Ночью к продавцу магазина прибежали местные подростки и сообщили, что неизвестные пытаются проникнуть в помещение. Оного из злоумышленников селяне задержали, а другому удалось скрыться.



Прибывшие полицейский выяснили, что задержанный - 25-летний житель соседнего села Колодное, ранее судимый за имущественные преступления. Он рассказал, что вместе с товарищем, тоже ранее судимым, собирались обокрасть магазин. Поехать за пивом и водкой товарищ решил на соседской телеге, поэтому ночью он зашел в чужой сарай, вывел коня, запряг в телегу и уже по дороге подобрал его.



Сейчас полиция разыскивает 23-летнего злоумышленника. Ему инкриминируют часть 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему»). Он вместе с товарищем разделит ответственность и за незаконное проникновение в жилище или другое владение.

Напомним, что похожая ситуация произошла и в Николаевской области - молодчики угнали коня с телегой и поехали воровать из магазина алкоголь и закуску для вечеринки.