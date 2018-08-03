В селе на Николаевщине ввели карантин из-за бешенства у домашней кошки

В селе Кобзарцы Николаевской области ввели карантинные ограничения из-за бешенства у домашнего кота.

Об это сообщается на сайте Снигиревской районной государственной администрации.

2 августа 2018 года состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Снигиревской РГА, на которой стало известно о том, что в селе Кобзарцы обнаружено бешенство домашней кошки, которая укусила местную жительницу. Хозяину дома удалось убить кошку, после чего ее труп был доставлен в районную государственную больницу ветеринарной медицины, где был отобран патологический материал с последующим направлением в Николаевскую областную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы.

Результаты исследования Николаевской региональной лаборатории Госпродпотребслужбы подтвердили бешенство.

Комиссия утвердила план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства в с. Кобзарцы, при выполнении которого будут введены карантинные ограничения в населенном пункте.

Напомним, что Еланецкая РГА ввела карантин в 11 селах из-за бешеной лисы.

Также ранее сообщалось, что в селе на Николаевщине ввели карантин из-за бешеного кота. Также ранее сообщалось, что в селе Бугское Новоодесского района выявили бешенство у домашнего кота и дикой лисицы.