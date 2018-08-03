В Николаеве каракурт укусил женщину – она находится в больнице

Фото: иллюстрация из интернета В понедельник, 30 июля, в Николаеве каракурт укусил работницу предприятия ООО «ПАНИ - Интерфирма».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации Юрий Багрянцев.

- В 10:00 от врача токсико - терапевтического отделения больницы скорой медицинской помощи поступила информация о случае укуса паука-каракурта, который произошел 30 июля в 01:30 в Николаеве на рабочем месте предприятия ООО «ПАНИ - интерфирма», пострадал 1 человек, - сообщил он.

Также Багрянцев отметил, что сейчас женщина находится в больнице и идёт на поправку.

Напомним, что в конце августа 2017 года жительницу Николаева на огороде укусил паук-каракурт. А в 2013 году на приусадебном участке женщину укусила «черная вдова».