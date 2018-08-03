В Корабельном районе Николаева жители общежития снова перекрыли дорогу

В пятницу, 3 августа, около 20-и жителей общежития по проспекту Богоявленскому 340/1 в связи с отключением света снова перекрыли дорогу в районе торгового комплекса «Эпицентр».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам жителей, электричества нет со вчерашнего дня и за сегодня у них потекли холодильники, а также нет возможности приготовить еду, так у всех электрические плиты.

Они ходят по пешеходному переходу, тем самым блокируя проезд в Корабельный район. Водители объезжают переход по грунтовой дороге. На месте работает несколько экипажей патрульной полиции.

Правоохранители призывают людей решить проблему иным способом и отказаться от перекрытия дороги, однако те заявляют, что будут стоять там пока им не включат свет.

Отметим, что пока к людям никто из депутатов или госслужащих не приезжал.

Напомним, что жители этого общежития ранее из-за отключения света уже перекрыли проспект Богоявленский.

Также ранее в ходе аппаратного совещания мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не приедет больше на перекрытие дорог.