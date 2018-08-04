В центре Коблево горят торговые павильоны – пострадал один человек

В ночь на 4 августа в центре курортной зоны Коблево загорелись торговые павильоны.

Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Как сообщила в комментарии "Преступности.НЕТ" журналистка Валерия Кажурина, пожар начался около 23:30. Возгорание произошло в торговом павильоне, в котором продавали шаурму, огонь перекинулся на остальные павильоны.

На месте происшествия работают четыре бригады спасателей, однако из-за скопления припаркованых автомобилей отдыхащих затруднен проезд пожарной техники. Местные владельцы гостиниц предлагают спасателям свои бассейны, так как рядом отсутствуют пожарные водоёмы. От электроэнергии отключен весь центр Коблево.

По состоянию на 02:07 известно об одном пострадавшем. Его забрала карета скорой помощи в Березанскую центральную районную больницу.

Напомним, что 2 августа в Коблево на набережной горели торговые павильоны, предполагали, что их подожгли.

Спасатели ранее призывали принять меры относительно заблокированных проездов в Коблево, из-за которых сложно добраться до места происшествия.