В России разбился пассажирский вертолет – погибли 18 человек

В Красноярском крае в России возле площадки нефтеперекачивающей станции утром 4 июля разбился пассажирский вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр». Все 18 человек, которые были на борту, погибли.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации издания, причиной крушения стало то, что Ми-8 лопастями задел груз другого вертолета.

Как сообщает местное управление МЧС, воздушное судно, перевозившее нефтяников, совершило жесткую посадку. Оно упало сразу после вылета.

Спасатели обнаружили «черные ящики» разбившегося вертолета, но информации, которая на них сохранилась, недостаточно для выяснения причин аварии.

Напомним, в Кременчуге разбился вертолет, выполнявший учебный полет, погибли четыре человека.