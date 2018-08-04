На Херсонщине пьяный военный комиссар сбил насмерть семейную пару

В поселке Чаплинка Херсонской области вечером 3 августа произошло смертельное ДТП с участием украинского военнослужащего.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Майор превысил разрешенную скорость и совершил наезд на супругов. Мужчина и женщина от полученных травм погибли на месте.

По словам патрульных полицейских, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог объяснить, откуда направлялся и почему сел за руль в нетрезвом состоянии.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Командующий Сухопутных войск решил лишить военнослужащего звание майора и уволить из рядов ВСУ.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что за рулем находился военный комиссар. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

«Установлено, что 3 августа примерно в 21 часов 10 минут в селе Чаплинка Херсонской области военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем «ВАЗ-2106» совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей», - сообщила Сарган.

Напомним, в Киеве на пешеходном переходе внедорожник насмерть сбил 10-летнюю девочку - водитель пытался скрыться.